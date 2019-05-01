〈北部〉苗縣府購8新車 遭質疑財務好轉

2019-05-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府財政吃緊，目前仍負債六百三十四億元，但最近苗縣府一口氣購置八輛全新公務車，引發外界質疑財政好轉？苗縣府行政處庶務科指出，汰換的公務車車齡分別為十三年及十六年，已老舊不堪使用，此次全符合中央所訂公務車汰換規定。

財政吃緊 現仍負債634億元

苗縣府行政處這次購置八輛全新的裕隆廠牌一千八百CC公務車，日前在苗縣府第一辦公大樓前廣場驗車時一字排開，大陣仗引人注目，也令外界質疑苗縣府不是頻喊「沒錢！」，大手筆購新車是否財政已好轉？

有員工批評 買局處長專用車

有苗栗縣府員工則批，苗栗縣財政不佳，此時汰換公務車，社會觀感不佳，如果是買社福專用車，用於公益服務有其正當性，但買的是公務車，講白點就是局、處長專用車，實令人詬病。

依苗縣府財政處統計，至去年底仍負債六百三十四億元，惟從二○一五年以來，已累積償債四十二億元。

行政處庶務科人員指出，依中央規定公務車必須使用滿十五年、里程數滿二十五萬公里、或者使用十年、里程數滿十二萬五千公里等三項標準，才能編列預算汰換購新車。

車齡13年及16年 老舊不堪用

庶務科人員說，這次汰換的八輛公務車在前縣長傅學鵬任內購置，車齡今年滿十六年，里程數二十萬至三十萬公里不等，其中有三輛因老舊且保養費高，已在前年報廢；因苗縣府財政吃緊，剛好苗縣警局汰換公務車，有三輛車齡十一年堪用公務車，以財產移轉方代，轉為苗縣府公務車，這三輛公務車已使用十三年、里程數均超過二十萬公里，因而一併汰換。

縣府表示符合中央汰換標準

庶務科人員指出，這次汰換的八輛車因車齡老舊，保養費高，且有行車安全顧慮，已不堪使用，均符合中央公務車汰換標準，全案經縣長及財政、主計處核定，於今年編列五百零八萬預算購置新車，並向台灣銀行委辦的共同供應契約採購，每輛以五十九萬元低於市價（該款車輛市價七十一萬五千元起）得標。

庶務科人員說，除縣長、副縣長及秘書長三有配有公務座車，依規定縣府一級主管已未配座車，這八輛將撥給行政、民政、財政、主計、教育、人事、計畫、政風處等單位公務使用。

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