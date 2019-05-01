〈北部〉綠建築設計 桃園慈文國中活動中心啟用

2019-05-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府斥資九三九二萬元興建慈文國中活動中心，昨天落成啟用，市長鄭文燦表示，慈文國中是桃園區的明星學校，卻無大型室內活動場地，市府於一○六年規劃興建活動中心，地上一層為多功能球場與挑高展演空間、地上二層為看台區、地下一層為停車場，也開放社區民眾使用。

鄭文燦說，慈文國中活動中心工法採綠建築設計，在環保永續原則考量下，採大面積的「JW生態透水工法」，具有降溫、排水、減碳的綠能城市效益，是桃園市第一個採用此工法設計的活動中心，在建築外觀上，有別於傳統活動中心的意象，大立面石材切割的造型設計，將學校推展閱讀教育的理念和建築結合，搭配活潑亮黃色及沉穩深色調，輔以現代感十足的極簡線條，打造成桃園區的特色新亮點。

該活動中心也將教學區與活動區連結，結合慈文國中推展閱讀教育理念，讓學生可以在一樓迴廊閱讀休息，不但提供師生更好的活動空間，也開放讓附近社區居民共同使用；市府也將盤點學校周邊的國有土地，規劃興建停車場或其他活動設施。

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