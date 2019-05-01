〈北部〉桃園「有頭鹿」職場實習 13企業提供116個機會

2019-05-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了協助桃園青年學子畢業後與就業市場接軌，市府就業服務處去年首創「有頭鹿」職能訓練場—青年職場實習計畫，提供百大企業、上市上櫃公司等一百餘個實習機會，供大專院校二年級以上青年學生實習。就服處表示，實習成果獲得實習學生及企業好評，今年擴大邀請更多類型產業共襄盛舉，提供逾百個實習機會，歡迎學子報名參加。

協助青年畢業與就業接軌

就服處指出，去年有十四家知名企業及非營利組織加入計畫，媒合一○四位青年參與企業實習，實習生實際參與公司業務執行，認為能有效累積職場實務經驗；企業主也認為，政府做為實習媒合橋梁，能有效引導學生就業準備，並增加未來留任意願。

去年媒合104人參與企業實習

就服處表示，今年參加計畫的產業涵蓋金融業、科技業、製造業及服務業等多元領域，包括中華汽車、日月光半導體、玉山銀行、家樂福、摩斯漢堡及諾富特華航桃園機場大飯店等十三家、提供一一六個實習機會，也歡迎更多知名上市櫃公司、百大企業、非營利組織及桃園市籍與在桃園市就讀大專院校二年級以上青年學生踴躍參與計畫。

就服處將於下週辦說明會

為了讓青年能更了解計畫內容，就服處將於五月六日在萬能科大及五月九日在開南大學辦說明會，龍華科大的時間、地點待定。詳細資訊可至網站（http://jobs.southeastasia.cloudapp.azure.com/job/）查詢，或電洽聯絡窗口張小姐：02-2784-5352#248。

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