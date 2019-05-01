〈北部〉機捷車站飄鐵鏽 桃捷：金屬網鏽蝕分批拆

2019-05-01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕機場捷運A8長庚醫院站、A9林口站都是高架車站，近日陸續有民眾發現車站下方不時有鐵鏽飄落，風大時情形更為嚴重，擔心下方行人、車輛的安全受影響；對此，桃園大眾捷運公司回應，受到氣候影響，車站下方的金屬菱形網出現鏽蝕，近期已分批進行拆除，預計五月底完成。

昨天有民眾行經新北市林口區的A9站，突然發現有鐵片飛過，抬頭一看原來是站體下方鐵網腐蝕，導致鐵鏽剝落，而這幾天林口地區風大，鐵鏽剝落的情況更嚴重。而同屬高架車站、位於桃園市龜山區的A8站也有類似情況。

民眾指出，A8、A9站體下方分別是龜山區文化一路、林口區八德路，鄰近國道一號林口交流道，車流量非常大，萬一剝落的鐵鏽面積較大，恐會影響行人、車輛的安全，除PO網提醒，也打電話向桃捷公司反映。

桃捷公司回應，A8、A9站站體下方設置的金屬菱形網，主要是為防護軌道下方電力纜線，但因當地環境較為潮溼，部分金屬菱形網出現鏽蝕，近期正分批拆除，後續再評估補回。

桃捷表示，由於車站與地面距離約有四米九，拆除工程須採高空作業，且得在非營運時間進行交通管制，拆除作業預計五月底完成；也會派員定期巡檢，確保車站內、外的安全。

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