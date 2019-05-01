〈中部〉《台中》豐醫區塊鏈 3地區醫院轉診省140元

2019-05-01

〔記者歐素美／台中報導〕衛福部豐原醫院配合健保署「跨層級醫院合作計畫」，結合杏豐、漢忠、豐安三家地區醫院，啟動「區域醫療合作區塊鏈」合作模式，由豐原醫院醫師支持地區醫院門診，民眾透過地區醫院轉診至豐原醫院，除可減少支付一百四十元的部分負擔，並可落實醫療分級制度，減少區域醫院門診量。

豐原醫院院長賴慧貞表示，民眾到區域醫院等較大型的醫院看診，常掛不到號，「跨層級醫院合作計畫」，就是由豐原醫院的醫師到地區醫院支援看診，減少民眾掛不到號的困擾，地區醫院若遇到需要進一步檢驗檢查的患者，也可轉診至豐原醫院，原本豐原醫院看診部分負擔為兩百四十元，經轉診只需一百元，減輕患者負擔，同時落實分級醫療及雙向轉診。

賴慧貞說，為落實醫療分級制度，去年起，豐原醫院每年門診量減少約二％，透過「跨層級醫院合作計畫」， 豐原醫院主治醫師進駐支援合作院所，除使原本的社區醫療服務網絡更加完善，也可提升社區醫院照護水準。

即日起民眾到豐原醫院就診，若掛不到號，院方皆同時提供相關科別醫師到地區醫院支援，排入當地時段的門診表，同時備有交通車，民眾可以搭交通車至合作的地區醫院掛號看診，若在地區醫院看診後需進一步檢驗檢查，也可搭交通車到豐原醫院，十分方便。

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