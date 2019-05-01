〈中部〉水里車站倉庫翻修 擬推懷舊文創

2019-05-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里火車站是台鐵集集支線前往車埕的必經站點，惟過去站區缺乏旅遊亮點，遊客較不容易停留，為此水里鄉公所向日管處爭取經費，將站內閒置的兩座老舊倉庫，改造成文創味十足的懷舊倉庫，未來將委外經營，提供旅遊諮詢、餐食及文創商品服務，打造成水里市區觀光亮點。

日管處表示，水里火車站的氛圍不同於其他站點，由於倉庫緊鄰鐵道，周邊也有綠地與林蔭，相當適合歇腳小憩，未來若能結合一旁的水里水岸自行車道系統，提供市區鐵馬遊行程，並強調倉庫的鐵道與火車進、出站特色，應可營造不錯的主題旅遊內涵。

水里鄉公所則說，火車站倉庫經過翻修，屋頂不再漏水，地板換新，牆面結構也補強，天花板還有鋼架強化，並設置燈具、吊扇等，整體環境簡約兼具懷舊感。

目前水里火車站園區的鋪面都已翻新，步道也有綠美化，並增加兒童遊憩設施，已吸引不少在地民眾扶老攜幼到此運動休閒，成為市區人氣相當旺的休閒場所，未來倉庫則會朝文創與餐飲服務方向發展，盼火車站能成為吸引遊客的媒介，利用鐵馬遊程、遊憩設施發揮旅遊效益，進一步將倉庫打造成市區觀光新亮點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/