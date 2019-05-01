〈中部〉戰機演練 彰化國道1號月底3時段封閉

2019-05-01

〔記者湯世名／彰化報導〕漢光三十五號演習將在五月二十八日，於國道一號彰化員林段的二公里長戰備跑道展開戰機起降演練，相關管制疏導措施的日期、時段與路段等方案也已出爐，軍方呼籲用路人應儘早規劃避開，以利演練順利與行車順暢安全。

5月26～29日管制 車輛請改道

為因應戰機起降演練，昨天施工單位在國道一號南下二○四公里至二○六公里之間路面，實施路面柏油刨除、鋪設及劃設標線工程，儘管一度造成大塞車，但仍吸引用路人目光，大家都引頸期待。

軍方指出，五月二十八日演練之前，演練範圍內的南下車道，將在五月二十六日晚間十時至二十七日清晨六時、二十七日晚間十時至二十八日中午十二時，以及二十八日晚間十時至二十九日清晨六時，共三個時段進行封閉；北上車道，則在五月二十七日晚間十時至二十八日中午十二時進行封閉。管制範圍則從彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。

軍方表示，南下車道之所以提早封閉，主要是要將中央分隔島的水泥製紐澤西護欄吊離，由於紐澤西護欄相當沉重，且數量相當多，因此需要較長時間作業，演練結束後仍需進行封閉，則是要將紐澤西護欄回復原狀；至於南下、北上車道同時封閉的時段，則是要由人工方式檢視演練範圍內的路面，將所有的碎石清除乾淨。

至於用路人相當關心的交通疏導措施，軍方也表示，南下方面，為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人提早下王田交流道，可走省道台一線經大度橋抵達彰化市，若要往花壇鄉、員林市者，可由彰化系統交流道轉接國道三號南下，下快官交流道後接省道台七十四線中彰快速公路，再銜接東外環道即可抵達；北上方面，則可在下員林交流道後，接縣道一四八線，再接埔心聯絡道後上省道台七十六線，即可在接國道三號後北上，抵達彰化系統交流道後轉國道一號繼續北上。

全國矚目的國道1號戰機起降演練前置作業，昨在彰化員林段戰備道劃設標線。（記者湯世名攝）

漢光演習戰機演練封閉國道1 號

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