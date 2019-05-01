〈中部〉雲縣免費微型保險 逾700特殊境遇家庭受惠

2019-05-01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府昨與新光人壽合作開辦「雲林縣特殊境遇家庭微型保險」，全縣七百多戶特殊境遇家庭受惠，其中包括單親男性及未取得國籍遭逢特殊境遇的新住民，每人保額卅萬元，免繳保費，保險期間一年。

每人保額30萬 保險期間1年

副縣長謝淑亞與新光人壽副總經理溫英宗昨簽署合作備忘錄，開辦「雲林縣特殊境遇家庭微型保險」，保費由新光人壽慈善基金會全額捐贈。

謝淑亞表示，雲林縣自二○一七年開辦低收戶及中低收戶微型保險，為全國第八個開辦微型保險的縣市，為落實社會福利政策，今年擴大辦理微型保險，照顧特殊境遇家庭，符合加保微型保險的對象，包含尚未取得本國籍卻遭逢特殊境遇的新住民，另為保障男性單親需求及性別平等原則，男性也納入保障。

縣府社會處表示，為避免民眾舟車勞頓，簡化申辦流程，縣府將主動把投保同意書及微型保險相關資料寄送給特殊境遇家庭申請人，申請人在本月十五日前填妥同意書並透過傳真、郵寄等方式回傳縣府，確認投保意願後，縣府將同意投保申請人統一造冊送給新光人壽，審核符合後就會自動納保。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/