〈中部〉溫馨5月 故宮南院活動一籮筐

2019-05-01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院五月舉辦系列活動，包括馬拉松賽跑、刺繡項鍊製作、音樂茶席、演奏會、戲劇等；並自即日起，國定假日及例假日，故宮南院開館時間由下午五點延長至六點，讓民眾有更充裕時間參訪。

例假日下午6點閉館

故宮南院處長彭子程表示，五月勞動節、母親節、十八日世界博物館日等國定假日及週六、日，南院開放免費參觀，並與台灣路跑賽會服務協會合辦「二○一九故宮南院音樂星空馬拉松」，是國內首度以博物館為主題的賽事，十八日下午三點在南院北門廣場起跑。

十二日適逢農曆浴佛節，搭配設計「一躍成佛—彈跳誕生佛立體紙雕」，五月中旬起憑門票免費兌換，邀民眾從摺紙體會親恩及佛教藝術之美；十一日安排「慈母手中線—亞洲織品文化導覽及刺繡」，邀織繡達人解說及製作刺繡項墜；十九日「茶文化及音樂創意茶席體驗」，由茶人專家導覽國寶茶器，還有音樂茶席饗宴。

每周六下午三點一樓大廳演出「邂逅南院—故宮下午茶」，五月溫馨加碼：四日谷方當代箏界、五日T.S.O.P爵士樂團、十一日蒂摩爾古薪舞集、十八日明道藍韻國樂社，廿五日南華大學雅樂團；透過表演藝術陪伴台灣青少年的「青藝盟」，廿六日嘉縣民和國中帶來自編原創戲劇演出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/