〈中部〉辦五穀食堂長輩共餐 江三和凝聚鄉親的心

2019-05-01

記者林宜樟／專題報導

出身嘉義縣水上鄉大堀村的台商江三和，事業有成後回饋家鄉，不只投入金錢，更思考各種凝聚村民向心力的作法，他擔任五穀聖帝廟管理委員會主任委員，設立教育獎學金、救濟金，更創意發想每年大年初二辦女兒回娘家及出外遊子返鄉團圓聚餐，最高曾有上千人參與，還開辦「五穀食堂」供餐給老人家，他即便事業繁忙，仍常返鄉探望村內長者，將鄉親的心凝聚在一起，備受稱道。

經商有成 回饋故鄉水上大堀村

現年五十八歲的江三和，老家在大堀村務農，十六歲國中畢業後就外出打拚，雖然學歷不高，但頭腦靈活，開設文具行後以貴賓卡、摸彩券等方式吸引客人回流，並和妻子張嘉華加入鳳凰志工，開發打火英雄形象的公仔，成立鳳凰企業社，台灣許多消防單位或義消、婦女防火宣導隊的公仔，都出自他的設計，近年到中國廈門開設文創公司，開發智能機器人等互動玩具與教具。

事業有成後，江三和著力回饋鄉里，因受到傳統信仰感召，四年前出任大堀村江竹仔腳五穀聖帝廟主委，眼見小村落人口逐漸凋零老化，心裡不捨，二○一五年號召出嫁的女兒和出外遊子返鄉過年，隔年辦到九十多桌，有上千人參與，還有百人家族響應包下十桌。

年初二辦桌 宴村內回娘家女兒

江三和觀察母親節時，外出兒女返家表孝心，但節日餐廳難訂桌，勞師動眾開車到市區聚餐，老母親、老阿嬤到餐廳人擠人，感覺疲累，因此發起母親節村內聚餐活動，找來總舖師在廟前廣場辦桌，村民們散步就能到場享受好料理，從小各奔前程的遊子返鄉不易相聚，藉此時機與家人、友人敘舊，別是歡樂。

大堀村老年人口多，不乏平時獨居在家的，去年四月起，江三和開辦五穀食堂，每週日在廣場上提供桌菜讓老人家享用，八十八歲阿嬤江惠絨讚說「可以和朋友一起吃飯、聊天，真歡喜」，每次都有將近百人用餐，非常熱鬧。

江三和善念善行起了拋磚引玉效果，帶動鄉親投身公益，總鋪師江水源當義工烹飪餐點，在北部打拚的蔡明和贊助飯後水果，還捐五萬元做為食堂基金；江三和笑說，看到老人家吃飯開心的樣子，心裡就很滿足。

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