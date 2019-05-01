〈中部〉LINE通報盜伐 山友檢警護山林

2019-05-01

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林務局嘉義林區管理處為打擊山老鼠盜伐珍貴林木資產，運用網路科技，首度結合嘉義地檢署、嘉義縣警察局及登山、溪谷運動團體，成立LINE群組「山老鼠雷達站」的森林盜伐通報平台，昨天在盜伐林木熱點阿里山鄉豐山舉行聯合巡護山林誓師活動，透過行動劇演出，告知民眾如何應用通報平台通報盜伐案件，由檢警林快打部隊即時查緝、迅速偵辨，結合民力共同守護山林。

即時上傳座標、地圖、影音

嘉義林管處長張岱、台南高分檢檢察長張清雲、嘉檢檢察長繆卓然等人參與巡護山林誓師活動，現場用手機掃描二維條碼加入「山老鼠雷達站」LINE群組，也呼籲民眾若發現盜伐，可撥打免付費森林保護專線：0800-000-930。

張岱表示，山林盜伐案近年以盜伐樹頭為主，影響山區水土保持嚴重，由於森林範圍廣泛，除結合檢警調協力查緝，也仰賴登山、溯溪民眾熱心通報，以往即使發現疑似山老鼠盜伐，都要等到在有通訊訊號時，才能打電話通報查緝，因此運用民眾常使用的LINE手機軟體，讓民眾即時上傳座標、地圖、影音檔案，加速查緝不法。阿里山區步道設有二維條碼可掃描，也可跟嘉義林管處索取二維條碼吊牌，加入LINE「山老鼠雷達站」群組。

單向通報 過濾謊報訊息

張岱強調，LINE群組為單向通報，民眾看不到其他人通報資訊，且民眾提供的資訊，也會與所標記的珍貴林木分佈位置查證比對，過濾謊報訊息。

繆卓然表示，嘉檢偵辦違反森林法案件，一○五年至一○七年分別為四十八、四十件、廿六件，今年至三月共五件，案件雖逐年下滑，但為守護山林，仍持續與嘉義林管處及警方合作，將透過森林盜伐通報平台，還有車牌偵測系統、林務局的樣本與標售木材比對等方法，查緝以合法掩護非法方式盜伐森林。

中華民國溪谷運動協會理事長凃銘峰說，三月間組隊攀登豐山境內蛟龍瀑布，沿途發現三處山老鼠營地，但要等手機有訊號才能打電話通報查緝，如今有「山老鼠雷達站」LINE群組，籲請山友登山健行時，一旦發現可疑，立即通報打擊盜伐。

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