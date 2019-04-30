〈南部〉阿里山火車擠爆？ 林鐵：人數有管控

2019-04-30

〔記者蔡文居、王善嬿／連線報導〕國民黨台南市議員許至椿昨天在市議會總質詢時，口誤將阿里山林業鐵路火車稱為「日月潭火車」，並質疑火車乘坐人數沒有限制，「再這樣下去，絕對會出軌」。

對此，阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱回應說，阿里山林鐵依照車廂的載運總重、乘客舒適度，各車種有不同的乘客數管控，強調安全第一，不會有議員擔心的安全疑慮。

議員質詢口誤「日月潭火車」

許至椿昨天質詢時表示，他要講一個大家共同的問題，這是政府的責任，人命關天，不能不當一回事。他說，他美國朋友來，然後一起去「日月潭」坐火車，但乘坐人數沒限制，硬擠上去，當時他問管理員，「火車沒限制人數嗎？這樣爬坡、下坡不會很危險嗎？」「管理員回說不會！不會！」他指出，「繼續這樣下去，『日月潭火車』絕對會出軌！」因為只為營利、賺錢，沒有適當的規劃和節制，沒有自我要求的商業道德，一定會把人命賠上，他也請市長黃偉哲出席行政院會時提出建言。

由於許至椿質詢時一再提到「日月潭火車」，完全不知自己口誤，讓備詢的官員聽得一頭霧水，一直到許至椿提到「去日月潭看日出」，大家才恍然大悟，原來是誤把「阿里山火車」說成是「日月潭火車」。質詢結束後，許至椿經他人提醒，才知自己口誤，特別提出澄清，強調是一時口誤，「對不起！」

周恆凱表示，阿里山林鐵依各車種車廂的載運總重，本線（嘉義往返奮起湖、十字路）的阿里山號及中興號最高乘載人數都為六十一人，阿里山國家森林遊樂區內支線（包含祝山觀日列車）使用的祝客車廂最高乘載八十四人，特殊活動及主題列車使用的檜木車廂為七十六人，但考量乘客舒適度，座位加上站位載運人數，管控乘客數為阿里山號四十五人、中興號六十人、祝客車廂七十人及檜木車廂五十人，驗票人員也都會把關。

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