〈南部〉《高雄》帶障兒路跑近70場 單親媽獲選模範母

2019-04-30

〔記者方志賢／高雄報導〕四十七歲單親媽媽陳嘉齡，獨力照顧重度智障及中度肢障的兒子十八年，為讓孩子在有限生命增添色彩，前年起帶著孩子參加路跑，迄今已跑近七十場，她永不放棄的精神，獲選今年高雄市模範母親。

高市社會局昨公布「一○八年母親節美力媽媽」受表揚名單，共有五十位接受表揚，現場邀十二名獲獎媽媽代表出席，分享她們感人的生命故事。

「給力媽媽」陳嘉齡，她兒子「小比」六個月大時，因施打疫苗出現不良反應，造成重度智障及中度肢障，其夫無法承受打擊離家出走，十八年來，陳嘉齡一肩挑起照顧兒子的重擔。

前年七月，朋友邀她一起參加路跑賽，也開啟他們母子的路跑人生，每次要推著兒子一起跑步，速度很慢，常要擔心超過比賽時間，且每次跑完，腰痠背痛，但她仍勇敢堅持下去。

五十二歲「魔力媽媽」李淑蘭，出生單親家庭，一人承擔照顧智能障礙的妹妹、外甥女以及罹患失智症的丈夫，她認為只有愛是無盡的財富，施比受更有福，抱持感恩的心，讓身旁的人深受感動與敬佩。

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