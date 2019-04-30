〈南部〉《高雄》落實區域防毒 101處諮詢站啟動

2019-04-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市「社區毒品防制關懷諮詢站」昨正式啟動，全市卅八區共有一○一處，提供尿液篩檢、用藥諮詢、宣導與轉介等服務，希望落實區域防毒措施，徹底防堵毒品進入校園與社區。

結合衛生局、藥局提供尿篩、用藥諮詢

高雄市政府副秘書長張裕榮表示，諮詢站成立可讓毒出去、健康來，讓市民對防毒服務有感；高市毒品防制局代理局長張瑞琿指出，諮詢站就在社區裡，與一般民眾距離很近，將擔任基層防毒關鍵角色。

毒防局說明，為落實警區、校區、社區毒品防制工作，徹底防堵毒品進入校園，結合高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會及衛生局，共同策劃「社區毒品防制關懷諮詢站」。

諮詢站包括，卅八區衛生所與六十三家藥局，提供免費用藥諮詢、宣導、快篩、轉介等全方位服務。若擔心親友不慎染毒，可就近獲得專業諮詢。

深根社區服務超過卅年的藥師認為，部分民眾懷疑家人有染毒徵兆時，疑礙於擔心親友招來牢獄之災而不敢求助，終日忐忑難安，藥師公會與毒防局攜手合作，有機會讓原本躲在暗處的無助家屬、個案，獲得政府資源。

毒防局期透過社區毒品防制關懷諮詢站，提供社區家長、民眾免費索取尿篩試劑，主動發現隱性用毒人口並積極轉介，另為強化社區第一線毒品防制量能，未來將評估與診所合作事宜，民眾如發現疑似毒品濫用情事，可撥打免費專線○八○○七七○八八五諮詢。

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