〈南部〉助弱勢婦女自立 台東10店家響應

2019-04-30

〔記者王秀亭／台東報導〕勵馨基金會台東分事務所長期協助弱勢婦幼就業、安親與托育，獲得縣內十家「愛馨」店家響應，從五月一至三十日，到店家消費指定產品，店家就捐出部分收入的十％，給勵馨台東「多陪一里路」計畫。

勵馨台東分事務所主任楊華美表示，勵馨在台東已十六年，協助受暴婦女過程中，發現婦女重返職場時，更需要他人協助，包括找工作、租房子、接送孩子及上下班的交通工具等，因而以「多陪一里路」計畫，支持陪伴需要協助的婦女。

關山鎮林家小吃老闆娘林宣蓉曾是勵馨陪伴個案，她說，曾經在生活、婚姻上面臨很大的困難，勵馨一路陪伴走過困境，準備開店過程，還指導如何做泡菜、如何為產品做標籤，在自己有餘力時，要回饋其他更需要幫助的人。

YAMAHA翔泰車業行老闆劉豐豪推出兩種自家品牌輪胎供民眾選擇，讓民眾消費也能做公益；在朋友家小吃吧店長陳巧君則以台東在地特色料理樹豆漢堡，響應活動；POOZ新蘭灣窯烤柴燒披薩老闆謝昊銓，更推出六種不同口味的蛋奶素披薩，做為愛馨公益餐點，每個店家以不同公益方式，為社會盡力。

此次參與愛馨店家包括樂台茶、POOZ新蘭灣窯烤柴燒披薩、在朋友家小吃吧、YAMAHA翔泰車業行、朵特絲、萬佳鄉早午餐（東欣店）、吳昌明（早點來早餐店）、永騰汽修廠、吉爾美食、林家小吃等十家。

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