〈南部〉沙崙綠能科學城 兩聯外道開工

2019-04-30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕沙崙智慧綠能科學城的開發，是中央對台南的重要政策之一，為拓展當地的交通動脈，斥資十二．三億元，規劃、新闢兩條聯外道路，搭雙鐵或上國道，都更便捷，也串聯了歸仁與關廟，昨天熱鬧開工，完成後可望加速區域繁榮。

將闢建的聯外道路，分別是台鐵沙崙站銜接南一五四線與歸仁十三路延伸至關廟五甲，昨天在交通大學台南校區附近舉行開工典禮。

市長黃偉哲帶領貴賓上香、祝禱，立委王定宇與多位議員到場，黃偉哲表示，高鐵於二○○七年通車迄今，但特定區的發展，長期以來都沒有接續，讓鄉親企盼已久，總統蔡英文上任後，全力推動科學城計畫，引進各大建設，中央將投資逾五百六十億元，造福地方。

市府工務局長蘇金安說，沙崙站銜接南一五四線的聯絡道，從特定區銜接台八十線，全程二．三公里，路寬十二米，將新建兩座跨越橋樑。

至於歸仁十三路延伸至關廟五甲的道路工程，連通台十九甲線，全程三．二公里，路寬廿五米，與沙崙站銜接南一五四線的聯絡道一樣，都預計明年底前完成、通車。

歸仁十三路延伸道路完工後，從關廟也可直通高鐵站，相當便利，對於區域產業、交通的整合發展很有助益。

蘇金安也指出，為了讓聯外道路更順暢，還配合進行台八十六線大潭交流道匝道拓寬，斥資一．六億元，工期一年。

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