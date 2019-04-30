〈南部〉《高雄》憂兒童遊憩沙池藏病菌 議員促定期消毒

2019-04-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕特色公園沙池正夯！高雄有十五座遊憩沙池，議員昨質詢時擔憂衛生安全問題，要求市府重視。對此，工務局表示會檢討改善。

高雄現有十多座特色公園、三座共融式公園，其中有十五處設有兒童遊憩沙池。議員郭建盟昨在議會工務部門質詢時提醒，沙池也可能是病菌孳生的溫床，前年澳洲發生多起兒童在沙池感染諾羅、沙門氏等病菌。

國外曾驗出超級細菌 造成兒童腹瀉

郭建盟說，美國ＣＢＳ新聞也曾報導紐約大學馬克博士將兒童沙池的致病程度比擬為「未經氯消毒的游泳池」，報導引用西班牙學者研究，在二十個貓犬可侵入的兒童遊樂沙池中，五十二．五％驗出超級細菌：艱難梭菌Clostridium difficile的存在，容易導致兒童感染腹瀉等疾病。

工務局允改善衛生、洗手設備及排水

郭建盟並提出三項建議，在沙池方面，應 定期消毒、定檢沙池含菌量、加裝圍欄防止寵物進入、並加強衛教 宣導。其次硬體方面，沙池旁可建棚架遮陽、繩索攀爬架應提高底層繩索密度，以防止兒童重摔，並加裝監視器。最後軟體方面，應速查遊憩區廁所等重點區域每日清潔及淹水後管理維護。

工務局長吳明昌表示，將會檢討沙池的衛生設備，戲沙場旁邊一定要有洗手設備，硬體設備方面，包括排水問題，規劃設計時都要考慮到。

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