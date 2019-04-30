〈南部〉《觀察筆記》搏

2019-04-30

吳韓會後，他的態度明朗，選總統。

這樣的決定前，朝他射來的弩箭強又急，也許要他落馬，不然擾亂他的意志，退出這一局。

卻是局面已成，初選局勢有利於他，那個民調差距百分之五以上直接提名的案子可能會實現，不用再進行第二輪。

韓國瑜步步為營，採用大數據分析可能狀況，當然民調數字了然於胸，他自己的和對手的，黨內外的，各種顏色的，再根據數字的高低訂定作為的方向以及力道幅度。

一如高雄市長選舉，從不被看好的低迷到一路竄升，捐款由無人聞問到一億二千九百萬元再呼籲莫捐了，期間天淵之別的不只數字，還有呈現的支持度一節一節的加熱。

湧現的力量值得研究，是怎樣催發？不僅曾經和未來的對手該仔細瞧瞧，政黨和政治工作者更應拆解。這一題若果不能回答、透徹步數，要與之對陣，十分難纏。

都以為韓流不日之間就會消退，至今冷卻了嗎？

國民黨的初選敲鑼打鼓了，韓流開始匯集，聽見鼓譟聲音了！（資深記者黃明裕）

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