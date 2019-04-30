〈南部〉屏東一期稻作濕穀開盤價 罕見跌破10元

2019-04-30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地區一期稻作已開始收割，今年濕穀開盤價每台斤僅九點二元，罕見跌破十元大關，農友叫苦，懷疑價格受到人為操作；農糧署南區分署表示，近年來水稻豐收，糧商庫存增加，影響今年買氣，濕穀開盤價不如往年，農友不妨調整售穀方式。

每公頃比去年少1至2萬元收益

屏東地區一期稻作是全台最早收割的產區，價格表現向來也不差，往年四、五月間的濕穀開盤價每台斤幾乎都在十元以上，去年為十點四元，今年卻跌到九點二元，差了一點二元，換算下來，每公頃就少了一至二萬元收益，對辛苦耕耘的農民而言，感受格外強烈。

農民疑人為操作 議員籲政府重視

縣議員許展維表示，過去濕榖價跌，問題多半出在「搶割」，因稻穗飽滿度不夠或含水量偏高影響價格，但今年尚未發生搶割問題，一開盤就跌破十元，情況相當罕見，農友叫苦，擔心穀價受到人為操控，他詢問糧商及官員，對價跌看法莫衷一是，希望政府能重視今年穀價偏低問題。

農糧署：連年豐收 仍有未出售稻穀

農糧署南區分署表示，二○一六年起全台水稻連年豐收，糧商庫存稻穀消化減緩，往年到了三、四月間，糧商庫存稻穀幾乎消化一空，今年卻還有尚未出售的稻穀，使得今年新期稻穀買氣疲軟，故開盤價格不如往年。

南區分署表示，政府為照顧農民，訂有公糧收購及直接給付（每公頃補助一萬三千五百元）措施，建請農民在稻穀收割前，先視當日濕穀價格並核算生產成本後，再決定是否領取直接給付或改交公糧，地方農會將隨時配合農民意願協助修改申報。

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