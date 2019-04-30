〈台北都會〉《台北》逾百項獎學金 每校平均僅公布4項

2019-04-30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市每年有超過百項獎學金可申請，但市議員戴錫欽調查發現，過去兩年多來，平均每校僅公佈四項獎學金，導致光是一○六學年度就有高達七四○個缺額、一○七學年度有四四五個缺額，共一一八五個缺額無人申請。對此，北市教育局表示，將在兩個月內邀集獎學金提供單位，研議成立平台。

教育局研議成立平台

戴錫欽昨天下午質詢表示，有清寒家庭向他陳情，想幫自家成績優秀的孩子申請獎學金，結果到學校網站查看，只有列出少數幾項，還有許多慈善團體提供的獎學金都未列出，民眾質疑市府聲稱打造便民且資訊公開的城市，根本不便民。

戴錫欽調閱資料更發現，一○六至一○七學年度各界提供北市二三二間學校獎學金，分別是一○九項和一○六項，但學校平均只公告四項獎學金，這兩個學年度分別有七四○名及四四五名缺額無人申請。

教育局長曾燦金昨回應，獎學金牽涉範圍廣，除了文教基金會，還有寺廟、慈善團體，兩個月內將邀集相關單位討論成立平台。

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