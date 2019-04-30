〈台北都會〉《台北》校園消防安檢 每年逾3成不合格

2019-04-30

〔記者郭安家／台北報導〕文大大典館火災引發外界關注校園安全，台北市議員王浩昨於議會質詢指出，過去四年北市國中小學發生十七件火災，根據消防局各級公私立學校消防安檢紀錄統計，四年來各校消安不合格高達三七二次，每年約三至四成學校不合格，不少學校完全沒編列預算，沒定期更新消防設備，甚至有北投國中在二○一五年三月被發現消防設備不合格，迄今未改善的離譜情況。

教局促安檢前自我檢查

對此，教育局主秘陳素慧回應，學校每年在提出消防安檢前，應先自我檢查，但校方消防管理員執行不確實，直接交給消防局檢查，使得不合格率高，未來會加強消防管理員專業知能，並在安檢前做好自我檢查。她說，大型警報系統會編列預算給各校，滅火器、小型設備的更新維護由校方編列。

王浩指出，二○一五至二○一八年，校園消安不合格紀錄中，最多的敦化國中與西松高中，近四年來不合格的次數更高達九次；進一步追查不合格次數最多的前十名學校，更發現除復興高中外，其他九所學校近四年來完全沒有編列任何消防設備及消防相關措施的預算。王浩指出，北市一九九所學校，僅有廿二所過去四年曾編消防預算，比率僅十一％；可見多數學校不主動檢修設備，過去四年就有一五八案未在一個月內限期改善。

北投國中不合格 四年沒改善

更離譜的是，北投國中在二○一五年三月被發現消防設備不合格，迄今未改善。瑠公國中在二○一七年亦被查出消防安檢與公安檢查都不合格，而公安檢查不合格迄今亦未改善。

瑠公國中校長漫安琦第一次受訪時表示，她去年八月才就任，而二○一八年之前的消安，於上週複檢通過了，會請總務主任再追查每年申報情形，但是後來漫安琦表示，經查二○一七年至今已經完成消安檢查合格，可能議員資料誤植。北投國小校長則至截稿未進一步回應。

分析校園消防安檢的不合格項目，以消防設備與防火管理不合格為大宗，佔整體不合格比率達九十九％；消防局統計資料顯示，超過六成的校園火災是由於電線短路、漏電或用電過載等因素所引發的。

2015至2018校園消安不合格前10名

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