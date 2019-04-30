〈台北都會〉《科學實證、異常客訴》台北食安通報 24小時內完成

2019-04-30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕去年驚爆多起食安事件，不但國內前五大之一蛋商販售芬普尼超標蛋品，甚至有特殊營養食品進口業者，早就發現客訴量異常，卻直到媒體踢爆才將問題商品下架。台北市政府昨公布「食品安全通報原則」，新增未來業者若自主檢驗不合格、發現客訴流量異常，都必須在二十四小時內通報，經查屬不安全食品，就必須在四十八小時內下架，未據實通報者，將依「台北市食品安全自治條例」處三萬以上、十萬元以下罰鍰，且將於五月正式上路實施。

5月上路 違者最高罰10萬

市府參議兼衛生局食品藥物管理科長王明理說明，通報原則分為「科學實證」與「異常客訴」兩部分，「科學實證」就是檢驗報告不合格，也就是中央推動的三級品管，第一級由業者自主檢驗、第二級為第三方驗證、第三級則是政府加強稽查。但王明理坦言，在業者自主檢驗部分，以往未明確規範須通報，少部分業者會「私了」，例如只下架部分通路商品，現在則要求必須通報。

另新增「異常客訴超過監控值」規定，王明理表示，各家業者都會監控客訴流量，雖然客訴不一定等於食安，但以前未規定發現異常需要通報，現在則必須通報。

業者須保存文件5年 供查核

對於新增兩項必須自主通報的規定，如何事前稽查落實執行？王明理表示，現行法令本就有針對業者自主管理項目進行規範，並規定業者須保存相關文件五年，同時也有訂定主管機關的稽查頻率。她進一步解釋，在接獲線報、有確切推論和根據的情況下，若業者拒絕配合提供文件，可根據「食安法」第四十七條，處以三萬到三百萬罰鍰，即使是一般例行性稽查，如果業者不提供資料，或是未善盡保存文件之責，都可處六萬元以上罰鍰。

台北市衛生局昨上午舉行「食品安全通報原則」公布記者會，市長柯文哲致詞時談及，今年一月美國商會代表到市府拜會，對方抱怨台北市食品安全條例第十條規定沒有明確定義「食品不安全訊息」，以致實際執行產生困惑，所以立即要求衛生局將SOP寫清楚，才有規則可遵循。

台北市食品安全通報原則

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