〈台北都會〉空調故障 淡海輕軌女司機員險悶昏

2019-04-30

〔記者陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌通車後有些缺失，內部員工反映說，今年初曾有女性司機員因為駕駛室的空調故障、太過悶熱，差點在駕駛室昏倒，嚴重影響行車安全，幸好列車最後安全開回終點站；新北大眾捷運公司表示這是個案，當時立即停止載客，空調已經修好，夏季的空調已無問題。

捷運公司指是個案 夏季空調無問題

據了解，這名女性司機員在一月十日下午二點多，從紅樹林站（V01）往崁頂站（V11）的返程途中，以無線電向行控中心反映駕駛室的空調故障，由於當天豔陽高照，導致駕駛室格外悶熱，女司機員反映身體不適，行控中心趕緊叫救護車待命。

新北大眾捷運公司解釋說，這名女性司機員確實因為駕駛室的空調壓縮機故障，因駕駛室悶熱而導致身體不適，女性司機員經同仁攙扶回到駕駛休息室後已無大礙，後來沒就醫，當時接獲女司機員的無線電通報後，為了旅客安全，請她立即返程，不再載客。

此外，淡海輕軌也被投訴座椅破損、車廂滴水、旅客資訊顯示系統（PIDS）出現異常黑屏等問題，質疑公共工程的品質不佳。

新北市政府捷運工程局副局長詹榮鋒表示，淡海輕軌的椅墊是人造皮革，希望提供旅客舒適的觸感，但人造皮革容易剝落、破損，將考慮全面更換高強度、防火塑料的座椅，在座椅更換前，一發現皮革破損會立即改善。

對於車廂滴水問題，詹榮鋒解釋，因為車廂內外的溫差大，導致空調系統冷凝水滴下，所有列車的空調冷凝管都已使用斷熱材質，將冷凝管的金屬件包覆，滴水問題已經解決；至於旅客資訊顯示系統顯示器異常黑屏，是雨水飄入車廂造成，已加強防水保護，會持續觀察和定期巡檢。

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