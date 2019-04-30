〈台北都會〉〈5/1新措施〉林口A交流道南出匝道 實施文化二路迴轉

2019-04-30

〔記者賴筱桐／新北報導〕國道一號林口交流道位於新北市林口區及桃園市龜山區的交界處，林口Ａ交流道的南出匝道非常壅塞，新北市與桃園市政府達成共識，原訂明天起實施的「禁止左轉文化一路」因桃園市民反對，將暫緩推動，但第二階段改善措施持續進行，八德路拓寬和文化二路跨越橋迴轉道工程預計今天完工，五月一日起引導駕駛人先直行再迴轉，分散車流。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，三月十二日已完成第一階段的交通號誌秒數調整，和兩地的交通警察勤務調整，五月一日起進行第二階段的交通改善措施，新北市府配合辦理八德路拓寬，將兩線車道拓寬為三線車道，並在文化二路增設迴轉道，引導原本直接左轉龜山文化一路的駕駛人先直行再迴轉，盼達到分流效果。

南港車站—水蓮山莊 跳蛙公車明通車

另外，「南港車站—水蓮山莊」的跳蛙公車將從明天起通車，提供汐止區湖蓮里、金龍里、北峰里、北山里等民眾往返南港車站，平日固定行駛十個車次，從北市南港車站到新北市汐止區水蓮山莊社區，途中停靠南港車站、南港高工、南港軟體園區南站、北站、捷運東湖站（南湖高中）、東湖國小、北山里、木南煤礦、金龍里、水蓮山莊站。

行動支付繳停車費 可抽萬元禮券

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市府交通局推廣行動支付繳納路邊停車費，明天起至七月三十日舉辦抽獎優惠活動，每月抽出五十名幸運兒，最大獎可獲得一萬元超商禮券。

新北市從二○一六年起推出行動支付繳納停車費服務，民眾用手機下載App，綁定車號完成設定，停車後就會收到App推播提醒訊息；五月一日起至七月三十日止，使用行動支付繳納路邊停車費，每完成繳費一次就有一次抽獎機會，每月抽出五十名；五月一日以前從未綁定的新車號，使用同一家行動支付繳費滿三次，第三次可現抵停車費十元。配合的業者包括Pi行動錢包、歐付寶Opay、停車大聲公、車麻吉、遠傳Friday錢包及萬付通onepaid。

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