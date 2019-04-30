〈北部〉詐領342萬助理費 宜縣議員判2年

2019-04-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣親民黨籍縣議員陳傑麟，透過羅姓妻子的沈姓姪子、林姓阿姨當人頭，詐領三四二萬餘元的議員助理費。案發後，陳傑麟與親友自白，並繳回犯罪所得；宜蘭地院審結，判陳傑麟二年有期徒刑、褫奪公權四年，緩刑四年；陳傑麟回應，會再與律師討論下一步。由於緩刑效力不及於褫奪公權，縣議會秘書長官伸科表示，因官司還可上訴，須等判決確定才能宣告解職。

陳傑麟繳回犯罪所得獲緩刑

宜蘭地院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪審結，除陳傑麟，陳妻羅女判處一年十個月徒刑、褫奪公權三年、緩刑四年；沈男、林女各處一年徒刑，褫奪公權兩年，緩刑三年。

五十四歲陳傑麟，為宜蘭縣山地原住民議員，三十七歲當選大同鄉長並連任兩屆；二○一四年轉戰縣議員當選，本屆雖在選前被爆發詐領助理費案被起訴，但仍高票當選連任。

判決書指出，陳傑麟當選議員後，利用沈男、林女當人頭，向縣議會支領每月八萬元公費助理費，沈、林再至提款機提領現金，轉交給陳傑麟或其妻子，總計二○一四年至二○一八年，以此方式詐領三四二萬四千餘元助理費。

審理時，陳傑麟喊冤，強調實際聘請葉姓、高姓助理、游姓司機等，需要支應薪水，相關薪資已超過助理補助款；妻子也稱，沈男、林女是基於親戚關係幫忙，所領取助理費都用於其他助理。

宜蘭地院合議庭依據縣議會公文書、助理費印領清冊、聘書及四人通訊軟體對話等證物；法官認為，若真如陳所稱，實際擔任助理另有三人，為何要利用人頭支領助理費，與規定不合，顯係卸責之詞。

須判決確定才能宣告解職

陳傑麟雖被判緩刑，但緩刑效力不及於褫奪公權，判決是否會影響議員職務；縣議會秘書長官伸科解釋，貪污罪是三審定讞，官司還可上訴，須等判決確定後，才能依照地方制度法宣告解職。

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