〈北部〉宜蘭招募農師傅、農耕士 最高45K

2019-04-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣農業每天常態性缺工約四十八人次，為解決缺工問題，宜蘭縣農會配合農委會，招募「農師傅」、「農耕士」；農師傅每月最高可領四萬五千元，農耕士三萬五千元；招募日期從五月一日至廿日，無年齡、學歷限制；縣農會說，申請者經審核、面試、上課後，最快六月三日就能上工，盼解決農業缺工，提高青年從農意願。

解決農業缺工 5/1起報名

農委會前年推出農師傅、農耕士等技術團，招募有志從農者投入農業生產；宜蘭今年預計招募卅名農師傅、廿名農耕士，完成基本教育訓練後，即可由農會派工至農場就業。

宜縣農會指出，農師傅主要從事技術性農業工作，例如高接梨嫁接、育苗、農機具操作等，農耕士則為基層勞力工作為主，如農產品採收、搬運等工作。

經基本訓練 6/3就能上工

縣農會表示，以農耕士來說，每月上工廿二天，一天工作八小時，除農場工資，農委會每月還會發放八千八百元獎勵金及二千二百元交通津貼，領取薪資數高可達三萬五千元，還有勞健保、勞退提撥等福利，農師傅包含獎勵金在內，每月最高可領四萬五千元，若含加班，有農友請領近六萬元。

農委會還會發放獎勵金等

家住台北市廿五歲的林持平，前年大學畢業後投筆「從農」，加入農師傅行列，去年因蘭花場缺工，從育苗場轉戰蘭花園，工作二年來，月領均薪約四萬元；他說，農業工作要頂著艷陽，相當辛苦，雖然曾經想放棄，不過，他熱愛農業，薪資也穩定，且三年後可考取專業證照，會繼續拚下去。

縣農會表示，農師傅、農耕士薪資、派工均由縣農會負責，勞動條件有保障；農場有派工需求，也可直接向農會申請。

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