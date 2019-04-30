〈北部〉花蓮市區金三角商圈 待租店面20多間

2019-04-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕愈來愈多人上網購物而不去實體店面消費，花蓮市區最繁榮的金三角商圈，近來閒置招租的店面多達二十多間，許多都「暫時」成為夾娃娃機店，立委蕭美琴昨在立法院質詢經濟部，要求應積極提出政策方案，減緩實體小店家在商業環境轉型中承受的負擔。

網購成趨勢 實體店經營艱困

花蓮金三角商圈泛指中正、中山及中華三條大馬路包圍起來的三角形商圈，包含一心、大禹、博愛等街弄小巷的店家近千間，一直是花蓮市經濟重心，像是中華路就有名產街之稱。在大禹街開鞋店二十幾年的陳老闆說，電商影響真的很大，很多人現在連鞋子都上網比價、購買，真的感覺「逛街的人變少」！

業者：縣府多行銷東大門夜市

經營名產店的劉老闆說，中華路名產街近年人潮少了，營業額也有往下掉，尤其是去年地震後更明顯。他認為過去縣府將觀光行銷資源都放在東大門夜市，遊客都往東大門去，相對的金三角商圈形象行銷比較少，今年盼多結合金三角的業者做整體的形象商圈行銷、舉辦活動，找回逛街人潮。

許多「暫時」成為夾娃娃機店

金三角商圈一些待租店面「暫時」變夾娃娃機店，黃姓房仲業者觀察，前幾年因花蓮房地產上漲，店面租金也是有部份上漲，有舊的店家收起來，但也有許多新的店家開幕，他認為金三角商圈出租的狀況還是很熱絡。

蕭美琴昨在立院質詢指出，少子化及人口老化，年輕消費人口減少，導致商圈年輕逛街消費族群大幅度減少；其次消費行為改變，大眾轉向電商購物，從衣服、棉被、衛生紙到手機電器及食品等，網購已成趨勢，也嚴重排擠到實體店面營收。

蕭美琴請命 減輕店家負擔

另外是店面商場化，傳統市場生意下滑的同時，連鎖的大型超市一間一間地開，近年很多店面集中到一間大賣場，為此蕭美琴除建請財政部針對營業額廿萬元以下的店家免開統一發票的規定，酌予放寬，也要求經濟部在鼓勵優勢產業發展新經濟模式的同時，也要協助減緩弱勢者一方在商業環境轉型中承受的負擔。

經濟部長沈榮津回應說，傳統店面及微型企業面臨網路數位經濟時代的來臨，遭受很大衝擊，經濟部將與中小企業處和商業司研議，針對小型店家提供協助，幫他們找出一條路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/