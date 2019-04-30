〈北部〉荔枝椿象肆虐 台灣欒樹也遭殃

2019-04-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕外來種昆蟲「荔枝椿象」不僅危害龍眼、荔枝，銅鑼鄉代陳日盛最近發現台十三線及一二八縣道銅鑼段的台灣欒樹也被侵襲，甚至有路人被其臭液灼傷。銅鑼鄉公所指出，已向苗栗縣政府申請特殊藥劑，若藥劑撥下，會馬上噴藥防治。

行政院農委會苗栗區農改場指出，荔枝椿象乍看之下常被誤認為是蟬或獨角仙，受驚嚇時，尾部會噴出腐蝕性臭液，不少農民被噴到後癢痛無比，荔枝椿象也會在社區公園內出沒，牠的外表鮮豔，容易吸引小朋友好奇碰觸，切記絕對勿用手去抓。

苗栗農改場指出，荔枝椿象會吸食荔枝與龍眼的嫩芽、嫩梢、花穗和幼果汁液，導致落花、落果，原本在南部地區出沒，如今已北移跨過大安溪，造成縣內荔枝及龍眼園受害，也四竄到種有欒樹或無患子的地區，已成為生態殺手。

陳日盛接獲民眾反映，指台十三線及一二八縣道銅鑼段的台灣欒樹被荔枝椿象肆虐，還有路過民眾遭其液體沾黏，致皮膚潰爛，苦不堪言，他已緊急向銅鑼鄉公所反映修剪路樹並噴灑除蟲藥防治。

荔枝椿象受驚擾時，常噴出具腐蝕性的臭液自衛，會灼傷果實及葉片，觸及人體皮膚或眼睛，更會引起刺痛感及過敏、潰爛，大約要兩個月才結痂，還會留下疤痕，提醒民眾注意。

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