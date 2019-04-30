〈北部〉全國電子書大賽 竹商師生6連冠

2019-04-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹高商師生參加臺灣電子書協會、GOGOFINDER與長庚大學所主辦的第九屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽，連續六年拿到師生雙料冠軍，今年更一舉拿到五個第一名，參加的一百多名學生，幾乎參賽就獲獎，獲獎率幾達百分百，就連校長劉曉雯與指導老師陳尚斌聯手參賽，同樣奪冠，堪稱大贏家。

百餘學生參賽 獲獎率近百分百

已在上週五頒獎的全國電子書大賽，此屆參加人數有一萬三千五百多人，學校有一百六十八所，作品更達一千零四十二件，新竹高商師生在激烈競賽中獲得五項第一，是獲獎數最多的學校，更獲頒「學校團體獎」。

拿到第一名的組別有教師組、高職組、學校團體獎、教師組人氣獎、專題類牙齒保健組等五大項，而學校資料處理科師生今年第六度參賽，更連續六年拿到師生雙料第一，相當不簡單，學生參賽作品有廿八件，就連實用技能學程高二的學生，在老師謝淑茹與林明儀指導下，首次參賽就拿到專題類牙齒保健組第一名。

5類組奪金 校長參賽也拿第一

校長劉曉雯說，今年她與老師陳尚斌以「李克承博士故居」為主題，電子書的蒐集、文字內容及錄音和照片都由兩人共同完成，透過多媒體製作的技術，完整呈現書籍的內文，可說是她公務外的重要挑戰，有此成果，她備感光榮。

獲高職組第一名的作品是資處科學生吳家瑩、李茵琪、彭琳鈞以「辛志平校長故居」為創作主題，雖是第二次參賽，但能拿到第一名很開心，尤其能運用所學，很有收獲。

陳尚斌提到，不少高一學生參加電子書大賽，是很棒的訓練，學生透過比賽，認識新竹市古蹟、人文和歷史，且用多媒體呈現，還把英文也納入書籍中，應是新竹高商奪冠的重要因素。

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