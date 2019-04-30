〈北部〉老街溪魚群熱斃 2天清萬尾

2019-04-30

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區新光路三段一七一巷底、老街溪上游龍潭至南勢段溪流，前天出現大量吳郭魚等魚群暴斃，當地平安里長彭筆達通報市府環保局、水務局後，也動員守望相助隊等志工清理河床魚屍，先清出七十八個飼料袋；水務局昨加入魚屍清運，至晚間再清出六十二袋，兩天共清理約一萬尾、三千多台斤的魚屍。

近期天氣轉熱，環保局接獲老街溪、南崁溪通報魚群死亡累計五件。環保局稽查人員分別到場採水檢測水質，除溶氧偏低，其餘檢測皆屬正常；檢測重金屬銅、鎳未有反應，以燒杯盛裝目視水色呈清澈微黃，因現場仍有魚群存活，且死魚以大魚為主，魚口呈張嘴狀，研判是天氣突轉悶熱，水域溶氧不足，造成體型較大魚群缺氧死亡。稽查人員另沿水路至上游列管污染源的工廠勘查，未發現違法排放廢水。

前天為週日，對於兼任平安守望相助隊長的里長彭筆達第一時間發動守望相助隊員廿八人，眾人穿上雨鞋、手拿夾子及飼料袋，在烈日下沿著溪流撿除死魚，水務局昨也特別致電感謝志工們的辛苦。

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