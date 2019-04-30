〈北部〉目標7萬顆 復興「媽媽桃」開賣

2019-04-30

〔記者李容萍／復興報導〕復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，屬水蜜桃早桃的「五月桃」五月進入盛產期，其外型較小但皮薄、多汁、香氣足。市府近幾年成功打響「媽媽桃」品牌，今年因受乾旱、暖冬的氣候異常影響，許多果樹三月時花期不一、著果不良，雖然產量受到影響，市府農業局今起開放網路訂購，預計提供七萬顆（約一千盒）接受認購。

泰雅族媽媽們 努力耕耘

「媽媽桃」為中低海拔水蜜桃，產區集中在復興區後山的三光里，鄰近的高義里、華陵里也有種植。「媽媽桃」是由泰雅族媽媽們，本著緬懷祖先及對土地的愛，用雙手認真踏實地努力耕耘，果農組成復興區爺亨部落多元產業發展協會，即日起也開始銷售剛剛上市的媽媽桃。

網路訂購平台 市府開辦

媽媽桃產期僅一個多月，市府開辦線上網路訂購平台（http://mamapeach.venusmall.tw），期待民眾透過實際行動支持部落媽媽們用心培育的媽媽桃，線上訂購系統今年增加ibon繳款選項，方便民眾操作使用，並與黑貓宅急便合作採用低溫宅配，讓媽媽桃能維持在最新鮮的狀態，如同現採配送到每位消費者手中。

農業局表示，今年媽媽桃禮盒價格分別為六粒裝六百元、八粒裝五百五十元、十粒裝四百五十元、十二粒裝三百五十元，運費另計；市府除了在台北市花博市集和希望廣場舉辦媽媽桃實體販售，另在市府廣場、慈湖停車場、角板山、羅浮溫泉等處提供場所，讓農民設攤販售。

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