〈北部〉謝國城盃青少棒賽 桃園新明國中4連霸

2019-04-30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新明國中參加一○八年謝國城盃全國青少棒錦標賽，昨在冠軍戰以六比一擊敗新北市二重國中勇奪冠軍，達成四連霸，並取得代表權參加七月一日至七日在中國山東省舉行的世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽，爭取亞太區代表權進軍美國密西根。

另外，永平工商餐飲科學生葉智元，參加一○八年全中運拳擊項目，獲得高男組第一量級亞軍。葉智元體脂率只有七％，腹肌線條明顯，在全中運決賽中面對頂尖優秀選手，雖然沒能奪冠，仍獲亞軍佳績。

將出征亞太區次青少棒賽

新明國中已連續三年獲得世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽國家代表權，今年挾著獲得一○七學年度教育部國中棒球聯賽硬式組二連霸的氣勢，出戰謝國城盃全國青少棒錦標賽，首戰就以五比○勝南投，第二場以十比二勝台東，第三場以九比二擊敗高雄，四強戰與台中市廝殺以七比四獲勝，順利挺進冠軍戰，最後勇奪冠軍。

新明國中總教練黃湋志表示，新明國中今年選手陣容雖然一開始不被看好，比賽過程中他不斷給予選手們鼓勵、正能量，才比較能放鬆參賽，昨天的冠軍戰中個個都調整得不錯，打擊發揮實力，投手也表現沉穩，希望選手能在亞太區比賽前調整到最佳狀況，順利拿到冠軍，也感謝市府、桃園市棒球總顧問張滄彬、學校及家長的支持，才能有這麼亮麗的成績。

永平工商葉智元 全中運拳擊亞軍

一○五年成軍的永平工商技擊隊，聘請桃園市拳擊委員會總教練徐華彥擔任教練，學生由課餘社團性質轉為專業訓練校隊，成績逐年提升，成立第二年即在全中運拳擊獲得季軍，就讀餐飲科二年級的葉智元出征今年全中運，一路過關斬將奪得第一量級亞軍。拳擊是永平工商重點發展運動團隊項目，選手來源為平鎮國中及楊梅國中，未來升學可選擇國立體大及健行科技大學。

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