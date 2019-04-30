〈中部〉同濟會助台中市啟明學校「希望課程」 視障生秀才藝

2019-04-30

〔記者歐素美／台中報導〕國際同濟會台灣總會中Ｂ區長期贊助台中啟明學校開辦「希望課程」，提供視障學生多元學習機會，台中啟明學校昨舉行「同濟情．愛飛揚．啟光明」感恩捐贈典禮，學生表演薩克斯風、造型氣球及繪畫等才藝，展現學習成果；同濟會則再捐贈三年一○八萬元，協助視障生發展第二專長。

國際同濟會台灣總會中Ｂ區主席朱東源說，視障生很多是弱勢中的弱視，四年前獲知台中啟明學校有意開辦「希望課程」，提供視障學生發展第二專長，即每年贊助學校經費，今年很快就募到一○八萬元，將分三年，每年提供卅六萬元給校方。

啟明學校校長廖連喜表示，國際同濟會台灣總會中Ｂ區長期贊助學校希望課程，包括音樂、繪畫、爵士舞，未來甚至有英文學習等，從社團啟發慢慢走向專業發展，希望學生帶著希望學習，帶著希望進入社會。

視障生昨輪番上台表演薩克斯風、歌唱及造型氣球等才藝，展現學習成果。其中，高二生施承漢，因腦麻患有視障、肢障及語言等多重障礙，卻非常喜歡繪畫，國中時單親媽媽曾送他去才藝班學畫，受限經濟狀況，一度中斷，藉由台中啟明學校「希望課程」，他才得以重拾畫筆，昨特別將畫作「貓頭鷹母子」送給同濟會，表達感謝。

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