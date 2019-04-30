〈中部〉台中市烏日區榮泰街七十五巷電桿變路障 民憂撞車盼遷移

2019-04-30

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區榮泰街七十五巷兩根電線桿和一根路燈桿，年初在烏日國中拆除圍牆，並退縮闢設人行道後，整個空間變開闊，三根水泥桿突兀矗立在道路上成為路障，民眾憂心會車或夜晚視線不良，一不小心就會撞上電線桿，市議員吳瓊華接獲陳情認為太危險，要求台電和公所早日將電桿遷移。

吳瓊華指出，烏日區榮泰街七十五巷和榮泰街一二九巷口，過去原本沒有電線桿，但路口新蓋一棟房子後，因用電需求設立兩根電線桿，之前因一旁烏日國中圍牆未拆除，汽機車行經該處會遠離圍牆，電桿影響相對較小，但近來烏日國中拆除圍牆，並退縮闢設人行道後，因空間視野變開闊，電線桿變成明顯的路障，民眾抱怨汽機車一不小心就會撞上，要求台電早日覓地點遷移。

台電：若有安全疑慮會遷移

湖日里長楊來成也說，烏日國中闢設人行道後，附近景觀變得更開闊，三根水泥桿矗立在路旁形成路障，汽機車行經這裡會車，或者晚上視線不良，一不小心就可能撞上，真的很危險，希望早日遷移。

台電台中區營業處表示，若電桿危及用路人安全，將會進行遷移，但必須先找到適合的地點；烏日國中校方表示，基於汽機車通行安全，同意將電線桿和路燈桿移至一旁的人行道上，但要求不可影響行人通行。

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