〈中部〉台中弘光科大開課 助部落傳承射箭技藝

2019-04-30

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學推動部落在地創生計畫，到和平區三叉坑部落開設射箭課程，邀專業教練教導部落居民製作弓箭、射箭技巧，並舉辦結業式及射箭比賽，同時成立射箭隊，居民興奮表示，未來將結合柿子採果、原住民織布、射箭等活動規劃套裝行程，吸引觀光客，帶動部落發展。

弘光科技大學原住民族學生資源中心主任吉娃思巴萬表示，去年該校至和平區四部落開設多元課程，受到熱烈回響，今年進一步了解部落居民需求，在三叉坑部落開設射箭課程，邀請專業老師教導部落居民製作弓箭、學習射箭技巧及成立射箭隊。

三叉坑部落的射箭隊總共吸引十三人參加，三叉坑社區發展協會理事長林俊祥表示，社區以前從未有射箭隊，成立後居民可以一起練習，凝聚部落居民「多運動、多拿弓箭、少拿酒杯」，日後遊客到三叉坑部落遊玩，也可讓遊客體驗射箭，了解原住民傳統文化。

居民林逸夫說，學習製作弓箭，非常新鮮，「有了射箭活動後，可以繼續傳承下去」；學生周子弘也是原住民，他說，從沒射過箭，但最近傳統弓箭開始流行，希望有更多年輕人回來部落注入新血，帶動部落發展。

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