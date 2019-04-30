〈中部〉台中市梧棲安良港大排整治 最快年底動工

2019-04-30

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌昨邀集經濟部水利署副署長鍾朝恭、第三河川局局長白烈燑、台中市水利局水利工程科長柯玉川，及市議員楊典忠等人會勘梧棲安良港大排，並在永元宮辦理說明會，爭取前瞻預算補助，整治梧棲安良港大排河岸，粗估經費約需六．八億元，水利局允諾將儘快擬定計畫向中央申請補助，若順利通過，最快今年底即可動工。

蔡其昌：遇大雨即淹水

蔡其昌表示，安良港大排是海線唯一尚未整治的大排，只要大雨一來就容易造成積水及淹水，影響居民安全，雖於二○一二年即列入「台中港特定區（中棲路以南）排水整治及環境營造規劃報告」計畫，但部分渠段遲未達防洪保護標準，沿線護岸老舊破損，也影響防洪安全。

藉整治 打造親水綠帶

蔡其昌說，安良港大排未來將藉由排水治理工程，可降低周遭地區積淹水問題，同時打造親水綠帶空間，供沿線居民使用，初估整治預算約六．八億元，水利署已允諾全力支持，只要市府今年六月前擬定計畫提報中央順利通過，年底即可發包動工，解決鄉親長久以來的煩惱。

初估6.8億 水利署允支持

水利署副署長鍾朝恭表示，安良港大排將配合南山截水溝整體工程，整治臨港一號橋至南勢溪段，全長三公里多，其中，台六十一線以上渠段，護岸損壞嚴重，加上人口密集，未來若前瞻經費核定，將優先整治，使安良港大排達防洪保護標準，景觀上則維持近自然風貌，並於沿岸堤頂留設點狀綠帶空間。

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