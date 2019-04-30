〈中部〉台中市「閱讀全壘打」 看書換兄弟象門票

2019-04-30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕看好書，也能看好球！鼓勵親子齊閱讀，國立公共資訊圖書館與中信兄弟棒球隊攜手推出「閱讀全壘打」，只要到公立圖書館借閱三本書並寫下佳句，就能兌換中信兄弟主場內野門票看球賽，盼跨界帶動球迷變愛書人，愛書人也感受到運動樂趣，成棒球迷。

與國資圖合作 串聯全國30所圖書館

包括中國信託商業銀行、國資圖與中信兄弟棒球隊等第四年推出「閱讀全壘打夢想象前行」活動，串聯全台包括苗栗、台中、彰化與南投、台南、高雄、屏東及花蓮八縣市卅所公共圖書館，推廣跨界閱讀風氣。

5月4日至7月31日 借閱寫佳句即可兌換

國資圖指出，五月四日起到七月卅一日，民眾只要到公共圖書館借閱三本書，並摘錄書中佳句，就可前往參與活動的卅所公共圖書館兌換，即能換得在台中、高雄及花蓮有中信兄弟主場的球賽內野門票一張。

國資圖館長劉仲成指出，這項跨界合作的閱讀全壘打活動，希望能跨界把球迷變愛書人，愛書人也享受運動樂趣變棒球迷，活動前三年舉辦下來已有四十五萬人次參與相關活動。

預計送1萬張門票 去年送出9千張

其中看好書、看好球活動預計送出一萬張中信兄弟球賽門票，前年活動吸引七千人次兌換球賽門票，去年再增為吸引九千人次兌換球賽門票，顯見愈來愈多愛書人與球迷參與。

中華棒協理事長辜仲諒以自己經驗指出，盼藉活動教會棒球學生選手，在全力養成球技之餘，不忘閱讀的樂趣。

昨日閱讀全壘打活動還請來中信兄弟棒球隊球星周思齊、王威晨與林書逸向百位親子導讀繪本「河狸歡迎來我家」，吸引百名親子參與。

國資圖指出，該活動另外在三十家公共圖書館推出主題書展及校園閱讀認證獎勵，邀請高中職學生閱讀主題圖書後寫心得投稿，就有機會獲得球星簽名球，並且受邀到台中洲際棒球場觀戰等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/