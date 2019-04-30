〈中部〉愛檳榔又愛菸 10年內5癌攻身

2019-04-30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣男子陳永福早年檳榔、香菸不離口，十年前罹患口腔癌，他戒掉檳榔，五年後分別診斷出食道癌、咽喉癌及下咽癌，為了活命，才戒斷菸癮。沒想到今年二月到彰化醫院回診，又罹患扁桃腺癌，陳男自知是罹癌高風險群，每個月固定回診，及時發現及時治療，癌細胞並未擴散，目前恢復情況良好。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，陳永福在八年前被驗出口腔癌第四期，他只戒掉檳榔，五年後分別診斷出食道癌、咽喉癌及下咽癌，為了活命，才戒斷菸癮。醫師切除其罹癌的喉部與聲帶，陳男撿回一命，聲帶已難以發聲。

多種癌症攻身還能撿回一命，陳男知福惜福，每天生活正常，也固定時間回診，不料今年二月仍檢出扁桃腺癌。許嘉方表示，陳男是罹癌的高危險群，這次發現扁桃腺癌距離上次罹癌相隔二年多的時間，患者原以為戒掉檳榔和菸癮就能永保健康，但事與願違，不過往好處想，若現在仍抽菸的話，可能早就扁桃腺癌末期了。

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