〈中部〉同地又見垃圾山 鹿谷清潔隊不代清

2019-04-30

〔記者謝介裕／南投報導〕又見垃圾山﹗亂倒垃圾的歪風，最近入侵鹿谷鄉初鄉村山區，亂倒的是佈滿釘子的廢棄木板、木條，不但影響觀瞻，也危及往來民眾安全，居民怒斥沒太公德心，希望公所儘速處理，還給鄉民應有的居家環境品質。

鹿谷鄉公所說，清潔隊員實地會勘後，發現被偷倒垃圾的地點，與之前一樣，位於同一處私有地，姑且不論地主是否有利益掛鉤等情節，至少涉及未保護好自己土地的缺失，是不爭的事實，若公所再協助清運，不但為民服務的美意遭濫用，更可能引來外界質疑圖利特定對象之嫌，因此將要求私有地主自行處理。

縣府環保局副局長林隆儒也表示，依環保相關法規規定，土地所有人對土地負有保管職責，若遭棄置的垃圾位於台大實驗林地，台大實驗林管理處就必須負起清運責任；若位於河川地則由河川局負責，同理位於私有地的垃圾，地主也不該打著「為民服務」的旗幟，一味要求公所善後。

林隆儒也呼籲民眾拿出公德心，一旦涉及亂丟、亂倒垃圾的事證確鑿，也將依違反廢棄物清理法處一千二百元至六千元不等罰款，民眾千萬別心存僥倖，以免受罰。

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