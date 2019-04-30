〈中部〉讓老人「好玩」 彰化桌遊車開進偏鄉

2019-04-30

〔記者張聰秋／伸港報導〕桌遊車出動到鄉間！為方便偏遠長者出門參加益智活動，彰化縣政府今年委由弘道老人基金會試辦「桌遊行動車」（又稱桌遊車），車子載著益智遊戲器材開進偏鄉的社區、廟口，教導長者玩桌遊、擲骰子、下象棋，桌遊車開進村落，專程去散播歡樂，替長者開智慧。

擲骰子、玩紙牌 還有大學生義剪

彰化縣推動長者益智桌遊計畫三年多了，今年推出進化版，結合桌遊車上路，國內尚無專車、專人服務的桌遊車啟航，彰化縣跑第一，上週首航開進伸港鄉老人文康中心駐點，不少長者好奇捧場。

桌遊車不做生意，也沒供應飲食，車上供應形形色色的遊戲器材，要玩「西八拉（擲骰子）」、打麻將、比撲克牌紙牌遊戲，現場讓長者隨性想玩什麼就玩什麼，器材齊全，還有大學生「桌邊服務」替長者義剪、彩繪指甲，陪伴同樂，長者們贏棋，高興的心情全寫在臉上。

縣府社會處長青福利科長陳奎林說，以往透過桌遊嘉年華會的模式推廣，今年首創桌遊車前進偏鄉，益智桌遊活動場次陸續安排中，目前敲定的有五月十八日社頭國小嘉年華會、六月十三日「桌遊行動車」駛進大城鄉潭墘社區、七月廿八日「桌遊行動車」駛進溪州鄉三圳社區。

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