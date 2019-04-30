〈中部〉（南投）紅香溫泉籌建會館 部落居民反彈

2019-04-30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉紅香溫泉為知名野溪溫泉，縣府也看好當地溫泉觀光資源，計劃興建溫泉會館，並交由部落經營，但開闢聯外道路用地牽涉原住民保留地，引起民眾反彈，且溫泉位處發祥村紅香部落與力行村交界，力行村民也有意見，縣府則強調本意是要協助部落發展觀光產業，會持續溝通與說明。

開路牽涉原保地 力行村不滿未先溝通

仁愛鄉紅香溫泉為弱鹼性碳酸泉，水溫約四十至六十度左右，且水量豐沛，由於就在野溪旁，讓前來遊客享受在原野溪谷泡湯樂趣，尤其秋冬季節週休假日尖峰更是一位難求。

縣府計劃協助部落發展溫泉觀光，在紅香溫泉附近興建溫泉會館，完工後交由部落自行經營，由於會館須開闢八米聯外道路，經過原住民保留地，現有三位居民正申請恢復土地所有權程序，居民不滿祖先開闢的土地，尚未恢復所有權，就要被用來開路，因此堅決反對。

至於紅香溫泉位處發祥村紅香部落與力行村溫泉部落之間，縣府曾到紅香部落召開說明會，卻未到力行村舉辦，也引起力行村民反彈，認為縣府未經部落會議就著手進行開發紅香溫泉，毫無程序正義，並漠視部落居民權益，兩部落居民的反彈，也讓紅香溫泉開發案埋下變數。

投縣府︰開發溫泉觀光 尊重地方自主

縣府原民局則表示，興建溫泉會館的用意只是要幫助部落發展溫泉觀光，會館完工也是交由部落自行營運，縣府尊重地方自主發展，也沒預設立場，將安排時間至力行村辦說明會，聽取部落意見。

至於聯外道路用地，經查申請人尚無所有權，因此縣府計劃對申請人補償，土地收回闢建道路，但高姓申請人則表示他們不要理賠，只要屬於自己的土地，會力爭土地所有權到底。

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