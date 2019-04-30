〈中部〉克難練習 葉柏廷全中運跳高奪金

2019-04-30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣在甫落幕的「一○八年全國中等學校運動會」只拿到三金，雖然不到去年七金的一半，太保市嘉新國中葉柏廷表現優異，贏得難度高的跳高金牌，算是扳回顏面；葉柏廷身高一百七十八公分，從籃球、排球改練跳高，靠著天賦土法煉鋼，在全中運竄出頭，跳高跨過一百九十五公分，勇奪金牌。

嘉新國中校長張家碩說，學校沒有體育館及活動中心，運動設備因陋就簡，將跑道充作跳高練習場，跳高墊還是別校移撥的，雖然刻苦，指導教練楊婉如十分用心，國二才專攻跳高的葉柏廷很努力，終為嘉縣在全中運奪下跳高金牌。

楊婉如表示，練習場地不佳，但葉柏廷不怕苦，每次比賽回來就會請教前輩與教練，不斷修正、調整、練習；例如去年底在嘉縣中小學聯運跳出破大會紀錄的一百九十五公分，取得今年全中運代表權，隨後高雄港都盃、新北市青年盃田徑賽成績不出色，只分別跳過一百七十四與一百八十六公分，所幸靠著努力與堅持，終在全中運一躍奪金。

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