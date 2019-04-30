〈中部〉女力時代 王筱茜噴漆職類摘銀

2019-04-30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「爸爸，我做到了！」雲林大成商工汽修科女學生王筱茜在全國技能競賽噴漆職類奪得銀牌，王筱茜表示，在汽修領域學得開心、做得快樂，要把銀牌獻給在天上的父親，並會繼續在汽修領域努力成為傑出人才。

全國技能競賽成績出爐，雲林大成商工汽車科有七人得獎，汽車板金金牌潘奇煥、第五名張元騰，噴漆職類銀牌王筱茜、第五名呂承祐，佳作許育傑及廖俊添，汽車修護銅牌陳棋介。

潘奇煥因家境困難，國中畢業時本想放棄升學，後來選擇大成汽車科建教班，潘奇煥說，小學時就喜歡汽車，國中時家裡的機車壞了，他查詢網路後自己拆掉修理，竟然修好了，很有成就感，所以決定朝汽修發展。

王筱茜在家排行老么，父親在她國小時因意外過世，外公家開機車行，每次回去外婆家就在店裡看外公修車，決定選讀汽車科時，媽媽原本極力反對，認為女孩子修車很辛苦、全身弄得髒兮兮，直到學校老師幫忙才勉強同意。

王筱茜說，爸爸雖從事建築工作，但也會修理很多東西，小時候覺得爸爸像「馬蓋先」，讀汽車科後，外公拿出爸爸留給她遺物竟是一支噴槍，覺得冥冥之中爸爸一直在支持她，這次能得獎很開心，要把獎牌送給天上的爸爸。

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