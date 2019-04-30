〈中部〉賺微利做愛心 小吃攤供餐助貧

2019-04-30

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕即使只是賺錢糊口的市場小吃攤，只要有心，仍可為社會做很多事！

五十六歲蔡玉珠在嘉義縣朴子市第二市場開小吃攤，營業日都會提供二、三十份餐點給有需求者，日前，她從文化里長楊石旭臉書獲知安仁家園要募款購買中型巴士，號召其他攤商及親友共九人合捐兩萬四千元，盼拋磚引玉幫院生圓夢。

遵循亡兄遺願 蔡玉珠愛分享

蔡玉珠表示，她的哥哥生前經營餐廳時，就經常提供有需求者飽餐，並常把「有一碗飯就要知足常樂，和有需要者分享」掛在嘴邊。

蔡玉珠說，她在四個多月前，頂下第二市場攤位，遵循哥哥遺願，只要營業就準備二、三十份餐點，請楊石旭里長轉送給有需要的鄉親。

揪親友捐款兒少安置機構

楊石旭表示，有些餐廳會提供待用餐，但多數有需要的人因為自尊心，不願意上門使用，致愛心打折扣，蔡玉珠很貼心，請他居中轉送。

楊石旭日前協助處理獨老「阿福」後事時，「阿福」的三位胞兄委託楊石旭將「阿福」的手尾錢八萬元捐出，楊代捐給安仁家園做為購買中型巴士基金，後來「阿福」的三哥又以個人名義捐五萬元。

楊石旭表示，安仁家園是嘉縣第一所兒童少年安置教養機構，目前有購車需求，他媒合愛心人士捐款，並在臉書披露此訊息，盼更多人支持公益。

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