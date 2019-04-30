〈中部〉嘉義沿海養殖白蝦 逾半存活率不到2成

2019-04-30

〔記者蔡宗勳、黃淑莉／綜合報導〕近年來白蝦育成率普遍不佳，今年又遇暖冬，嘉義沿海養殖魚塭年初放養的蝦苗，原本已可收成，但養殖成績不佳，依照節氣於清明節前後放養的，有半數養殖戶的白蝦存活率不及兩成，前景也不樂觀，縣農業處呼籲季節交替，養殖漁民提高警覺，隨時注意水質變化因應。

暖冬影響 今年恐虧損累累

義竹鄉周姓漁民說，因暖冬關係，部分漁民在一、二月就放養蝦苗，如正常成長，目前已可收成，卻不如預期，大多數已註定血本無歸。布袋鎮蕭姓漁民表示，四月初放養白蝦，四月中旬存活率看起來還不低，但這幾天白鷺鷥大量出現，代表白蝦遭逢病變暴斃，如狀況惡化，今年白蝦養殖恐虧損累累。

雲林縣養蝦業者則表示，雲林白蝦才剛在放苗，並沒有發現有暴斃情況，另一位養蝦業者說，每年五月梅雨季蝦子易因大環境改變造成脫殼情況，嚴重的話會發生暴斃情況，養蝦業者都會特別注意。

季節交替 需注意水質變化

嘉縣府農業處漁業科長張建成說，近年白蝦育成率明顯下降，係因白蝦屬無脊椎動物，對特異性免疫反應較弱，一旦染病易造成高死亡率，縣府今年將推動智慧化養殖輔導措施，協助漁民嘗試透過環境監控來建立最佳化養殖模式，讓傳統白蝦養殖可突破困境。

張建成說，藉設備全天候偵測空氣中溫濕度、水質參數（如PH值、鹽度、氧化還原電位、溶氧等指標)，協助漁民掌握水質即時狀態，在第一時間馬上因應。

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如表示，受氣候及溫差影響，養殖魚塭常有水質惡化、泛池、倒藻，甚或魚蝦死亡情形，如出現異常，應減少投餵量，加強水車擾動提升溶氧量，並注意水質變化。

林珮如呼籲，漁民如遇水質或水生生物有異常情形，可善加利用家畜所水產動物疾病檢驗中心，透過科學儀器及專業獸醫師診斷，早期防範早期治療，勿自行亂投藥。

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