〈中部〉台電今提中火改善計劃 台中市長盧秀燕：不預設立場

2019-04-30

〔記者黃佩君、蘇孟娟／綜合報導〕隨著氣溫升高、夏季用電高峰倒數，南投縣長林明溱昨赴地檢署遞狀告台中火力電廠涉公共危險罪，台中市市長盧秀燕也說不排除跟進。台電強調，研究顯示居民罹癌非單一因子，中火對南投縣的PM2.5影響也相當小，有信心在司法過程中說明；至於放流水部分，今提交計畫將在五月改善達標。

盧秀燕說，台中市府已對中火處罰二千萬，等接到台電改善計劃書後，仔細審查，如果有改善，當然要理性對待，如果還是沒辦法改善，不排除採連續重罰、勒令停工、提告、求償等手段；其他還包括執照審核、換發等問題，市府都會整體考慮，在這之前，市府不預設立場。

針對南投提告，台電昨天表示，根據衛福部死因統計年報，各縣市每十萬人因呼吸道疾病死亡人數與是否位於電廠上下風處之變化，差異並不明顯；居民罹癌因素很多，包含遺傳、環境因素及個人生活習慣等，並非單一因子可誘發。台電也強調，中火雖非污染主因，仍會積極配合中市府努力改善中部地區空氣品質。

而對於今要提報給台中市府的放流水超標改善計畫，台電也表示將朝「短期達標，長期精進」，五月就會改善放流水到合格程度。台電表示，短期會透過機組運轉參數調整、製程改善，達到放流水標準。長期將採取精進措施，規劃設置新廢水處理廠，希望能於明年底前完成。

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