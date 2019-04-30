〈中部〉民間建停車場 台中市府加碼補助工程費

2019-04-30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市人口與經濟快速發展，停車需求也隨之增加，市府交通局除積極爭取中央前瞻計畫興闢停車場，為提高民間投資興建停車場的意願，已修訂停車場設置獎助辦法，投資興建路外停車場達廿格以上者，從原本補助二分之一工程費，大幅提高到三分之二，如願意免費提供民眾停車三年以上，最高補助三百五十萬元。

若供免費停車逾3年 最高補助350萬

交通局長葉昭甫表示，台中市人口已突破二百八十萬人，為全國第二大城市，人口移入加上經濟發展，台中市民擁車率居高不下，台中市汽車登記數已達一百零六萬三千輛左右，為提供更便捷的停車環境，並節省政府經費投入，市府期盼透過修訂獎助辦法，吸引民間投入建設，並促進市區閒置土地加速利用，增加公共設施供給。

交通局修訂「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，凡闢建路外停車場達廿格以上者，工程費補助將從二分之一提高到三分之二，如願意免費提供停車三年以上，更可獲得全額補助，最高補助上限三百五十萬元；此外，對於採用透水鋪面施作者，額外可再補助最高卅萬元；設置汽車停車格廿格以下，也有最高八十萬元獎助。

獎助閒置地建停車場 修正案通過

根據交通局統計，台中市公有及私有停車場汽車格位共十三萬三千格，其中，公有汽車格位數約十萬格，私有汽車格位僅三萬三千格。

葉昭甫表示，市府在二○一一年就訂定獎助辦法，但適逢縣市合併經濟起飛，土地價值水漲船高，私有地主對於釋出閒置土地作為停車場長期使用意願不高，故獎助成效不佳。目前「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法修正案」已經市政會議通過，將送市議會備查後發布實施。

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