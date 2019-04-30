〈中部〉南投縣長告中火 台電︰配合調查

2019-04-30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱廿九日在律師呂秀梅及局處首長陪同下，到南投地檢署告發台電台中火力發電廠涉犯公共危險罪，對此台電表示遺憾，並強調，將配合司法機關調查，並於程序中充分申述主張，以釐清爭議，有信心能在司法程序中讓社會各界了解中火並非污染主因，更非對居民健康造成不良影響的元兇。

林明溱昨率縣府主管前往南投地檢署遞狀告發台電公司和台中火力發電廠，一群人還戴上口罩表示對中火造成的空污之抗議。

林明溱指出，中部固定污染源排放資料，南投縣內並無中部地區前三十大固定污染源，而前三十大固定污染源的PM排放量以台中市為最高，當中又以台中火力發電廠占中市PM整體排放的六七％為最大。南投縣PM2.5的污染，台中市貢獻量最大，其中又以台中火力發電廠為最高。

此外，南投縣二○一四至二○一七年慢性下呼吸道疾病標準死亡率，排名全國第一或第二，高出標準值很多，因此守護縣健康和捍衛南投好山好水的立場下，對台電和台中火力發電廠提出告發。

台電回應，根據衛生福利部死因統計年報，各縣市每十萬人因呼吸道疾病死亡人數與其是否位於電廠上下風處之變化差異並不明顯。且一連兩年委託研究的調查也顯示，台中電廠空污排放對南投縣之PM2.5貢獻度不高，如空污好發季節貢獻度約○．九七％至二．二七％。

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