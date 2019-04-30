〈中部〉彰化永靖鄉代會賄選案 起訴9人

2019-04-30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉民代表會爆發正副主席選舉賄選案，主席林大福與副主席邱平舜為尋求連任，以前鄉長黃建彰為「白手套」，以每票六十萬元交付給代表邱世名、余秉峰、邱柏彰與前代表詹日新（現任代表詹文惠之父），而國民黨永靖鄉黨部趙姓主任與林大福兒子也參與協調與籌款，檢方偵辦之後，將他們依違反公職人員選罷法起訴，並聲請沒收扣案所得三百萬元。

正副主席、前鄉長、國民黨鄉黨部主任都涉案

起訴書指出，林大福（七十歲）與邱平舜（五十七歲）為尋求正副主席連任，於去年投票日前兩日就找來詹日新等人到黃建彰的農舍進行協商，林出資二二五萬與邱出資七十五萬，預計以每票六十萬元尋求邱世名、余秉峰等五名代表支持，為讓眾人信任，先將三百萬元現金交給黃建彰。

大選後隔日，詹日新先向黃拿取賄款六十萬，邱世名擔心遭對手檢舉，要求寄放黃家，等主席選舉後再拿，余也擔心遭檢舉，只取走十萬，但選後某日，又再將十萬寄放黃建彰家。

由於兩派人馬勢均力敵，使得國民黨籍的邱柏彰成為關鍵一票，林大福等人透過趙主任找邱建彰報價一票六十萬元，邱允諾後，黃男立即將賄款安排放置在永坡路上一處停車場空地的棧板上，趙則帶邱柏彰前往親自領取，但邱柏彰同時也拿取對手一○五萬元賄款，引起軒然大波，進而遭舉報。

林大福等人到案後一度有人否認，某代表示出訊息截圖，指出「主席你很忙？你以為都天衣無縫？」「沒關係要死大家一起死」等語，才全體認罪。

檢方昨日將涉案主席林大福、副主席邱永舜等九人依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，原羈押在看守所的林大福、邱平舜昨移審法院時，法官裁定各以三十萬元以及二十萬元交保。

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