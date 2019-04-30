〈中部〉2對雙胞胎姊妹 接力跑出雙金

2019-04-30

〔記者陳冠備／彰化報導〕到底是二個人還是四個人比賽？全國中學運動會近日落幕，國立員林農工奪下四金三銅好成績，其中一年級雙胞胎姊妹張秝（音同力）羚、張秝榕與二年級雙胞胎姊妹葉宜亭、葉佳亭聯手，一起拿下四○○公尺接力、一六○○公尺接力金牌，在田徑場上颳起雙胞胎旋風。指導教練劉元凱表示，雙胞胎一起比賽已經很少，兩對雙胞胎組隊參加接力賽還是史上第一次。

員農的驕傲 全中運裡吸睛也吸金

一年級雙胞胎姊妹張秝羚、張秝榕小學就展現跑步天份，國中時一度從彰化跨學區到雲林東南國中就讀體育班，這次全中運兩人除參加兩項接力賽外，也進入一○○公尺決賽，最後由張秝羚以破個人紀錄十一秒八九拿下金牌，張秝榕以些微秒數之差獲得銅牌，但張秝羚以二四．三二秒拿下二○○公尺金牌，個人勇奪四金，成為全中運耀眼的「風速女王」。

張秝羚表示，小學時跟妹妹一起參加田徑社團，結果雙雙跑出興趣，都擅長短跑，平時在田徑場上很少遇見雙胞胎，跟妹妹一起參賽時，偶有對手或裁判搞混，而這次跟其他雙胞胎合作順利摘下雙料金牌，覺得不可思議，也許是雙胞胎有種心靈感應，接棒時有種默契。

接棒超有默契 教練叫人也會搞錯

葉宜亭、葉佳亭則是從國二才跨入田徑隊，沒想到一鳴驚人，除短跑外，兩人都擅長跨欄。葉宜亭說，跟雙胞胎學妹合作很有趣，當對手看到兩對雙胞胎還以為是分身，也算欺敵妙計，未來想跟妹妹一起報考警專，發揮專長抓壞人。

國內男子一○○公尺前紀錄保持人、指導教練劉元凱表示，兩對雙胞胎聯手參加接力，連參賽經驗豐富的他也是第一次看到，而且第一次合作就獲雙金，真的很難得，其實兩對雙胞胎訓練跟其他選手差不多，甚至棒次也是交替，訓練比感應更重要，只是有時候轉頭叫人時，也會搞不清楚，鬧出一些笑話。

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